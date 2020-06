Ônibus da linha 059 é assaltado por homens armados no bairro Tarumã

Redação AM POST

Criminosos armados invadiram na noite desta segunda-feira (1º), um ônibus da linha 059 nas proximidades do Aeroporto Eduardo Gomes, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Em relato, o condutor do coletivo informou que o trio de meliantes estava no ônibus se passando por passageiros e quando chegou na estrada do aeroporto, deram voz de assalto. Agressivos eles ameaçavam a todo momento quem tentasse se impor.

Na ação criminosa os bandidos levaram celulares e pertences dos passageiros além de toda a renda do coletivo. Em seguida eles fugiram. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).