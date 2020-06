Pabllo Vittar critica postura do governo durante pandemia: “Faz vista grossa para mortes”

Durante sua participação no programa Altas Horas, da TV Globo, ontem, Pabllo Vittar disparou contra o papel do governo no enfrentamento ao novo coronavírus. Na opinião da cantora, as autoridades têm feito vista grossa para as mais de 50 mil mortes que a pandemia já causou.

Em entrevista ao apresentador Serginho Groisman, a drag queen foi taxativa nas críticas ao governo. “A gente vê que o governo simplesmente faz vista grossa como se essas pessoas não existissem”, afirmou Pabllo.

“Fico muito triste quando acordo de manhã, logo o jornal e já tem notícias tão ruins e devastadoras que acontecem com o desgoverno do país, com as pessoas morrendo, pessoas inocentes, que precisam da nossa ajuda, da nossa solidariedade nesse momento”, declarou a maranhense.

A cantora, que tem passado a quarentena em sua residência na cidade de Uberlândia (MG), cobrou da classe artística uma postura mais ativa nesse momento. “Nós artistas temos o dever de usar as nossas redes sociais e nossa voz”, disse em sua participação no quadro Serginho em Casa.

“Já que temos essa plataforma tão grande, por que não mostrar a verdade que o governo tenta esconder?”, defendeu.

Aos 25 anos, Pabllo teve sua turnê internacional cancelada em virtude da pandemia, incluindo um show do Coachella — um dos maiores festivais de música do mundo. Ela contou que precisou abrir mãos dos planos quando estava voltando da Austrália, onde cantou no festival Mardi Gras.

Mudanças pós-quarentena

Pabllo Vittar contou que esse período de quarentena tem sido importante para que ela possa rever alguns aspectos de sua vida. “Quando tudo isso acabar, falei pra mim mesma que vou ser uma pessoa mais paciente e mais aberta a ouvir as críticas construtivas”, confessou.

“Nessa pandemia, tenho visto muito o amor dos meus amigos que eu não imaginava que seria tão forte assim. Nesses momentos temos sido um campo de apoio para nossas ansiedades, medos. Então, eu vou ser uma pessoa mais amável, mais do que já era.”