Pai e filho são presos por envolvimento em quadrilha acusada de executar rivais em Manaus

Alex da Silva Nascimento, de 18 anos, Alysson Pereira da Silva, de 40 anos, Clério Silva dos Santos, 54, e o filho dele, Thiago Silva dos Santos, de 20 anos, foram presos na manhã dessa quinta-feira (18), acusados de executar rivais na área do bairro Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus.

Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), disse que estava investigando o caso desde o início do ano, quando foi notado as formas de execução.

“Geralmente eles sequestravam as vítimas, as amaravam e matavam a tiros com armas de grosso calibre”, explicou.

O delegado também afirmou que as mortes eram motivadas por brigas de território no tráfico de drogas e o próprio líder já foi alvo dos adversários.

“Ele recentemente sofreu uma tentativa de homicídio por parte dos rivais em briga por território. Pegou dois ou três tiros, mas escapou”, disse Paulo.

Além desse grupo, outros também foram descobertos e identificados e devem ser presos nos próximos dias.

