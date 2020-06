‘Parintins Live’ presenteia torcedores com espetáculo solidário de Caprichoso e Garantido

Redação AM POST

Os bois Caprichoso e Garantido protagonizaram um espetáculo solidário que emocionou torcedores azuis e vermelhos, na noite desse sábado (26/07). Realizada direto da arena do Bumbódromo, a “Parintins Live” arrecadou doações que serão revertidas em alimentos e kits de higiene para artistas que trabalham no Festival Folclórico de Parintins. As apresentações puderam ser vistas em todo o Brasil e em diversos países, por meio da TV A Crítica, que transmitiu a live em canal aberto e também pelo YouTube.

As doações vão beneficiar figurinistas, artistas plásticos, costureiras, aderecistas, integrantes da Marujada e Batucada, que estão impedidos de exercer suas atividades devido à pandemia de Covid-19. “Parintins é uma das maiores representações culturais do Amazonas e o Governo do Estado tomou todas as providências para realizar essa live que tem o objetivo de ajudar as pessoas que se relacionam com o festival e que dependem dele. Então ficamos muito felizes em ver o resultado disso”, pontuou Marcos Apolo Muniz, titular da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Medidas de segurança – Para que a live fosse realizada com segurança, um acordo de cumprimento dos procedimentos foi assinado pela diretoria dos bois. Entre as exigências para o evento estavam a aferição da temperatura de todos os presentes na arena, não permitir a entrada de pessoas apresentando sintomas como febre, tosse ou espirros; uso obrigatório de máscaras (exceto para itens individuais durante suas apresentações); uso de álcool em gel; distanciamento mínimo de 1,5m entre os brincantes, além da ausência de torcedores nas arquibancadas.

Os bois também obedeceram à quantidade limite de integrantes na arena ao longo de duas horas de apresentação para cada bumbá. Policiais militares, bombeiros civis e militares e servidores da área da saúde estiveram presentes no Bumbódromo, durante os espetáculos das duas agremiações folclóricas.

Espetáculo – O primeiro a entrar na arena foi o Boi Caprichoso, que iniciou a apresentação com a toada “Sentimentos”. A música integra o CD de 2020 e foi composta pela professora parintinense e sócia do Caprichoso, Thereza Cristina, que morreu vítima da Covid-19 no último dia 22 de junho.

O espetáculo foi marcado pela emoção. “A construção de tudo isso foi dolorosa. Depois de três meses, a gente se encontra no curral sujo, os galpões abandonados, é muito triste. E hoje chegar à arena e encontrar a arquibancada vazia é muito difícil. Estamos fazendo um afago, um carinho no coração da nossa galera”, disse o presidente do Conselho de Artes do Caprichoso, Ericky Nakanome.

“Não tem como explicar o fato de você amar um boi, é só alegria. Para mim, é só alegria o Caprichoso. Fico cheia de alegria com ele na arena, no curral, toda vez que está na televisão. Parece até que é o meu namorado”, brincou a torcedora Christiane Ferreira.

Homenagem – Antes da apresentação, o Boi Garantido pediu um minuto de silêncio, em homenagem às vítimas do novo coronavírus. Em seguida, a toada “Alma Rubra” deu início à live vermelha e branca. “Nós escolhemos falar dos nossos povos porque, na ancestralidade, eles falam dos riscos de fazer com que a Terra fique doente. A Terra adoeceu e nós adoecemos junto com ela. Muitos seres humanos se foram, dentro desse processo. Esse foi o fundamento básico que escolhemos hoje”, destacou Fred Góes, membro da Comissão de Artes do Garantido.

O pajé do Garantido, Adriano Paketá, ressaltou que todas as medidas de prevenção foram adotadas para garantir a apresentação na arena. “A gente tomou as devidas providências para que não houvesse transtorno para dançarinos, itens, artistas, e assim pudéssemos fazer essa grande apresentação. Isso representa o amor que a gente tem pela nossa cultura”.