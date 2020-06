Peça que mostra Jesus como trans vira alvo de deputados

A exibição da peça “Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu”, em que a atriz transgênera Renata Carvalho interpreta uma Jesus travesti, no Youtube, na noite desta quinta-feira (11), colocou novamente a polêmica no radar de lideranças políticas pernambucanas. A montagem foi criticada por deputados estaduais, que se posicionaram contra a sua transmissão online na data em que é celebrado Corpus Christi.

O deputado estadual Manoel Ferreira (PSC) defendeu a proibição da exibição do vídeo. Para ele, trata-se uma afronta aos cristãos, por retratar Jesus como um transexual. “A cultura deve ser estimulada, mas desde que praticada com respeito. Não é o caso dessa peça teatral, que é absolutamente fora de propósito”.

O deputado acrescenta que foi a pressão da sociedade que evitou que essa peça fosse exibida aqui em Pernambuco em 2018, quando o Governo do Estado a incluiu na grade de eventos do Festival de Inverno de Caruaru.

“Essa apresentação desrespeita a família cristã. Não é questão de impor uma posição. Mas a questão é que o direito dos produtores da peça acaba quando afronta a religião, colocando Jesus como um transexual. É um absurdo que deve ser repudiado”, defendeu Manoel Ferreira.

O deputado estadual Alberto Feitosa (PSC) endossou as críticas e comemorou assinaturas contra a exibição. “Somos mais de 3,4K de assinaturas! Agradeço a todos que assinaram contra a exibição da peça que retrata Jesus como travesti”, escreveu nas redes sociais. Na postagem, em agradecimento, ele citou o deputado federal Pastor Eurico (Patriota), e os deputados estaduais Cleiton Collins (PP), William Brígido (Republicanos) e Clarissa Tércio (PSC).

Clarissa, por sua vez, usou as suas redes sociais para anunciar o protocolo de uma notícia crime no Ministério Público Federal (MPF) contra “nova exposição da peça teatral que chama Jesus de travesti”.”É inadmissível esse desrespeito com os cristãos. Não podemos mais permitir que ridicularizem, zombem e desrespeitem e nossa fé”, completou. O deputado estadual Pastor Cleiton Collins (PP) também pretende acionar o Ministério Público Federal para impedir a exibição. “Atinge a fé das pessoas”, anunciou.

Durante sessão na Assembleia Legislativa, na última quinta-feira, o deputado William Brigido (REP) criticou, na Reunião Plenária desta quinta (11), um canal do YouTube que promete transmitir, neste feriado de Corpus Christi, a peça teatral O Evangelho Segundo Jesus, a Rainha do Céu. Na montagem, o Messias é representado por uma atriz travesti, o que, na avaliação do parlamentar, “desrespeita o povo de Deus”.

“Estou indignado e faço um apelo, em caráter oficial e de emergência ao YouTube, para não exibir a peça. Aqueles que defendem esse tipo de abordagem precisam respeitar a liberdade e o direito do outro, neste caso, o respeito ao povo cristão”, pontuou. Para Brigido, a liberdade de expressão de um público não pode desrespeitar as crenças dos demais.