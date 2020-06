Peido de procurador interrompe sessão em Tribunal de Justiça e vira sensação na internet

Redação AM POST

O procurador Pedro Paulo cometeu uma gafe daquelas. Ele soltou um pum durante uma sessão virtual do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJ-MT). As videoconferências foram adotadas por causa da pandemia do novo coronavírus.

O barulho, imediatamente, fez com que o advogado parasse de falar, mas logo voltou e encerrou sua fala constrangido.

“Teve dois momentos que eu me descuidei com o microfone excelência. Se, por acaso, fui deselegante ou causei mal estar, queiram me perdoar, por favor”, disse o procurador em pedido de desculpa aos colegas.

O vídeo foi amplamente divulgado nas redes sociais e viralizou.

O procurador Paulo Padro esqueceu o microfone ligado e peidou durante sessão virtual do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: "queiram me perdoar" pic.twitter.com/wP99f31vu5 — Glauber Macario (@glaubermacario) June 10, 2020

Queiram me "PEIDOAR" — Mendelᶜʳᶠ ᕦ😎ᕤ 🔴⚫🏆 🏆 🇧🇷 ✝ ✡ (@mendelevisk) June 10, 2020

Hahahahahahahahahahaha, tô rindo, mas com muito respeito pq achei que ele foi phynissimo por se desculpar — Pistolinha 😠 (@mramosfa) June 10, 2020

Mas essa lei não estava me cheirando bem! — Douglas Baessa (@BaessaDouglas) June 10, 2020