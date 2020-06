Pessoas que esperam benefício ‘Apoio Cidadão’ caem em fake news e se aglomeram na sede da Seas em Manaus

Redação AM POST

Uma aglomeração de pessoas se formou nos dois últimos dias em frente a sede da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), na avenida Darcy Vargas, no bairro Chapada, na Zona Centro-Sul de Manaus, para recebimento de cartão do benefício emergencial do Programa ‘Apoio Cidadão’, criado pelo Governo do Estado para dar assistência à população mais vulnerável durante a pandemia de Covid-19. No entanto, os beneficiários foram vítimas de uma fake news amplamente disseminada em grupos de Whatsapp.

Uma falsa lista com nomes dos supostos contemplados a receber o benefício foi divulgada junto de convocação para as pessoas comparecerem a sede da Seas. A secretaria registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia Interativa, entregou a lista com os nomes e os prints para investigar o caso.

Para as pessoas que foram ao órgão, servidores explicaram que não há entrega de cartões na sede da secretaria e que inicialmente esta ação foi feita pelos correios nos endereços dos contemplados, posteriormente poderiam ser retirados até o último o domingo (14) nas agências dos correios.

De acordo com a Seas a última chamada dos contemplados a partir de dados do Cadastro Único do Governo Federal foi publicada no site da secretaria e amplamente divulgado pela imprensa (TVs, rádios e portais) no dia 5 de junho.