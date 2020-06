Petrobras oficializa saída do Amazonas e põe à venda campos de petróleo e gás

Redação AM POST

O plano da Petrobrás para o próximo ano é sair do Amazonas e nessa sexta-feira (26/6) oficializou o projeto por meio da divulgação de um teaser para venda de campos terrestres do Polo Urucu, localizado na Bacia de Solimões, no Estado.

De acordo com a estatal o teaser “está sendo fornecido apenas com a finalidade de verificar o interesse do mercado na transação em potencial e, portanto, não obriga a Petrobras a iniciar ou a concluir o processo (conforme definido neste teaser) de venda de seus ativos”.

O comunicado também explica que a venda dos ativos está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em águas profundas e ultra profundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos.

O intuito, conforme a estatal, é reduzir seu elevado endividamento. No entanto sua saída do Amazonas pode ser devastadora para a economia local. A Petrobras afirma que a venda não prevê demissões de empregados.

Ainda segundo o teaser os interessado em adquirir os campos de petróleo deve procurar o Banco J.P. Morgan, contratado com assessor financeiro da estatal, até o próximo dia 17 de junho e receber os documentos necessários para participar do processo.

Veja teaser na íntegra:

