PF apreende celular e tablet de Wilson Lima em Brasília

Redação AM POST

Celular e o tablet do governador do Amazonas, Wilson Lima, foram apreendidos pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (30) durante deflagração da Operação Sangria, que apura a atuação de uma organização criminosa instalada no governo do Amazonas com o objetivo de desviar recursos públicos destinados a atender as necessidades da pandemia de covid-19.

A apreensão dos aparelhos aconteceu em Brasília, no momento em que o governador embarcava para Manaus. Agentes da PF levaram o chefe do executivo estadual para uma sala reservada no aeroporto da capital federal para esclarecimentos.

A prisão de Wilson Lima foi pedida ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) mas foi negada sob alegação de que

“não se justifica a imprescindibilidade da decretação da extraordinária medida cautelar de privação de liberdade do chefe do Executivo estadual ao menos neste momento”.