Plínio Valério critica ampliação do “trecho do meio” da BR-319 que impede início de obras

Redação AM POST

O senador Plínio Valério (PSDB-AM), usou as redes sociais nesta terça-feira para criticar decisão favorável a ação civil pública impetrada pelo Ministério Público Federal (MPF), ampliando o chamado “trecho do meio”, da rodovia BR-319, fato que impedirá as obras já em processo de licitação pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit).

De acordo com o parlamentar o MPF não levou em conta o alto preço que o Amazonas paga pelo isolamento terrestre e quando se estava avançando em ter o direito de ir e vir respeitado o órgão aplicou um “um cruzado no queixo”.

“O Ministério Público Federal, sabe-se lá porquê, ampliou o chamado “trecho do meio” da BR-319, que iniciava no km 250 e agora passa a iniciar no km 177, exatamente o trecho que já estava licitando obras. Uma coincidência que me intriga. Não estão vendo o alto preço que pagamos pelo isolamento terrestre?”, questionou senador.

“A luta de todos nós, amazônidas, pela recuperação da BR-319, é antiga . E quando estamos avançando em ter o nosso direito de ir e vir respeitado, o MPF nos aplica um cruzado no queixo. O Mundo viu a dificuldade de chegada de caixões em Manaus. Mas não vamos desistir. Não vamos a lona!”, completou.