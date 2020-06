Plínio Valério diz que PL sobre fake news não é prioridade e vai vigiar para que não seja votado semana que vem

Redação AM POST*

Após a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 2.630/2020, que trata das fake news e seria votado nesta terça-feira (2), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) usou as redes sociais para dizer que vai vigiar para que o PL não seja votado nem na próxima semana.

De acordo com o parlamentar, a sociedade vai pagar “preço alto” se votar o PL, “que mexe com setor regulamentado pelo Marco Civil da Internet e com jurisprudência dos tribunais, sem debate”.

Plínio defendeu que o projeto é importante mas não é prioridade, nesse momento, diante do enfrentamento a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no país.