Polícia descobre escavação e frustra plano de fuga de presos de delegacia em Pauini

Redação AM POST

Ao longo da manhã da última sexta-feira (12/06), policiais civis da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini (município distante 923 quilômetros em linha reta da capital), com o apoio de policiais militares e de guardas municipais da localidade, realizaram revista na carceragem da unidade policial. Durante a ação, as equipes encontraram uma escavação na parede do banheiro de uma das celas, que seria utilizada na fuga dos presos.

De acordo com o investigador de polícia André Sergey, gestor da 63ª DIP, que coordenou a revista, as inspeções na carceragem ocorreram depois que investigadores da delegacia escutaram barulhos suspeitos vindo das celas do local.

“Durante a inspeção nas celas, nós constatamos que havia um buraco sendo cavado, com um material metálico, e imediatamente o tampamos com concreto. Para que a averiguação no local fosse realizada com segurança, nós deslocamos os cerca de 30 indivíduos presos para a área externa da delegacia, momento em que eles puderam tomar banho de sol”, explicou o gestor da unidade policial.

Conforme o investigador, após a ação ter sido finalizada, os detentos foram separados e remanejados para outras celas daquela delegacia. O gestor da unidade policial destacou, ainda, que as forças de segurança de Pauini seguem plenamente atentas à movimentação dos presos da unidade.

* Com informações da Assessoria de Imprensa