Policiais frustam tentativa de assalto em ônibus da linha 356 em Manaus

Redação AM POST

Três homens, de identidade não relevada, foram presos após tentarem assaltar um ônibus da linha 356, na noite desta quarta-feira (10), próximo a Avenida Torquato Tapajós, Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Conforme a polícia, o coletivo estava parado e os passageiros desembarcando, foi quando a viatura da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), decidiu verificar a situação e ao perguntar de uma das vítimas do que se tratava, ele foi informado que era um assalto.

Os meliantes perceberam a ação policial e tentaram se esconder no meio das vítimas, no entanto, foram descobertos no momento da revista. Duas armas caseiras e três facas foram apreendidas e o trio encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.