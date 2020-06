Policiais militares são investigados por orgia dentro de unidade

Redação AM POST*

Um comandante e uma subordinada foram denunciados por manter relações sexuais dentro de um alojamento de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Rio de Janeiro. A Polícia Militar abriu um procedimento interno para apurar o caso.

Segundo informações do jornal O Dia, a denúncia partiu de um oficial que é ex-marido da PM envolvida no caso e mantinha relações com o superior há quase um ano.

Ainda de acordo com a denúncia, os atos sexuais teriam sido ouvidos por outros policiais que estavam de serviço na UPP. O relato informa, também, que a policial tinha privilégios, entre eles, o de deixar de comparecer em serviço ou de não usar fardas em algumas ocasiões.

A Polícia Militar vai investigar a denúncia e terá 40 dias, que poderão se prorrogados por mais 20, para identifica se houve crime ou transgressão disciplinar.