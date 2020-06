Policial militar se suicida após assassinar a esposa dentro de casa

Redação AM POST*

Adriana Valéria, de 46 anos, foi assassinada neste sábado (06/06), pelo seu marido, o policial militar, Ricardo dos Santos Beserra, 42, que se suicidou em seguida. O caso de feminicídio aconteceu no Distrito Federal e os filhos do casal, de 4 e 9 anos, estavam na residência no momento dos disparos mas não foram feridos.

O irmão da mulher, encontrou os corpos após ter ido a casa do casal para encontrar Adriana. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que esteve local, constatou o óbito.

Parentes da vítima, relataram que Ricardo esteve afastado da corporação durante seis meses para tratar uma depressão.

Informações preliminares apontam que o PM, que era lotado no Departamento de Apoio Logístico e Finanças (DLF) da PMDF, teria utilizado a arma da corporação para cometer o crime. A 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) investiga o caso.