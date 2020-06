Prefeito Arthur relembra restauração do Mercado Municipal Adolfo Lisboa em sua segunda gestão

Redação AM POST

Nesta quinta-feira (11), o prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), usou as redes sociais para relembrar a retomada da obra de restauração do Mercado Municipal Adolfo Lisboa, em 2013, inicio de sua segunda gestão a frente da prefeitura da capital.

A restauração e reforma foram realizadas em sete anos e atende ao projeto orçado em R$ 17 milhões. O Mercado Municipal Adolpho Lisboa reabriu para a população no aniversário de 344 anos de Manaus. Conforme Arthur a obra foi entregue em menos de oito meses.

“Em 2013, na minha segunda gestão à frente de Manaus, tive a oportunidade de retomar a obra de restauração do Mercado Municipal Adolfo Lisboa, um dos ícones da história da nossa cidade e que passou oito anos esquecida. Não poder visitar um dos legados arquitetônicos mais importantes da fundação de Manaus me deixou inquieto e, em menos de oito meses, entregamos de volta para o convívio da população esse importante patrimônio histórico. Lembro de todas as fases da restauração com orgulho e grande emoção, pois sei do impacto positivo que esse espaço trouxe para quem trabalha alí e também para a cultura e turismo na nossa capital, que recebeu um de seus cartões-postais completamente renovado, preservando todas as suas características originais. Foi um grande marco no nosso trabalho de resgate do Centro Histórico de Manaus e uma prova do imenso amor que sinto por essa terra e pelo seu povo”, escreveu o prefeito na rede social.