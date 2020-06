Prefeito de Autazes ganha na justiça direito de resposta em rádio do município por calúnias

Redação AM POST

O prefeito de Autazes, Andreson Cavalcante (PSC), ganhou na justiça direito de resposta contra o vereador José Thomé Neto (PTB), por conta de ataques considerados pessoais pelo gestor municipal, proferidos no veículo de comunicação. A medida já teria sido determinada anteriormente, porém, não foi cumprida pelo vereador. O prefeito Andreson estará na terça-feira, 30, na Rádio Autazes FM 89,1 assegurado por ordem judicial, com direito ao tempo de 40 minutos de participação no programa comandado pelo vereador.

De acordo com o documento assinado pela juíza Danielle Monteiro Fernandes Augusto: “Trata-se de ação de direito de resposta cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada”.

Em outro parágrafo, consta as consequências, caso a ordem não seja cumprida: “Reitero o teor da liminar de item 8.1, impassível de recurso ante a preclusão temporal, para que seja cumprida no prazo de 48 horas. Em caso de descumprimento, aplico multa diária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) individualmente para cada um dos Réus”.

O pai do vereador, José Thomé Filho, é o atual presidente da Rádio Autazes, e Thomé Neto, diretor. Ambos estão citados no processo movido pelo prefeito Andreson Cavalcant.