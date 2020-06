Presidente do DEM expulsa do partido ativista Sara Winter que organizou acampamento bolsonarista

Redação AM POST*

A ativista, Sara Winter, que organizou o acampamento bolsonarista “300 do Brasil”, foi expulsa nesta terça-feira (2) do Democratas. Ela foi candidata a deputada federal pela sigla do Rio de Janeiro em 2018, mas não foi eleita. A decisão foi comunicada em nota assinada pelo presidente nacional do partido, ACM Neto.

A mulher ameaçou na última quarta-feira (27) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após ter sido alvo de operação da Polícia Federal no inquérito que investiga as fake news, no qual o magistrado é relator. A ação resultou também na investigação do empresário Luciano Hang, dono da rede Havan, o presidente do PTB, o ex-deputado cassado Roberto Jefferson, o deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP) e o blogueiro Allan dos Santos, do site Terça Livre.

“Pena que ele mora em São Paulo, porque se estivesse aqui eu já tava lá na porta da casa dele, convidando ele para trocar soco comigo”, disse a organizadora em um vídeo repercutido nas redes sociais.

Leia a nota escrita pelo presidente do DEM, ACM Neto:

O Democratas Nacional decidiu, na manhã desta terça-feira (2), aplicar a sanção sumária de expulsão à Sara Fernanda Giromini – com cancelamento de filiação partidária – pelo descumprimento dos deveres éticos previstos estatutariamente.

É importante ressaltar que o Democratas repudia, de forma veemente, quaisquer atos de violência ou atentatórios ao Estado de Direito, ao Regime Democrático e às instituições brasileiras.

Antonio Carlos Magalhães Neto

Presidente Nacional do Democratas