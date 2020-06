Presos de Humaitá conseguem ver familiares por meio de visitas virtuais

Redação AM POST*

A Unidade Prisional de Humaitá (UPH), município localizado a 590 quilômetros de Manaus, está realizando visitas virtuais entre os detentos e familiares. A tecnologia começou a ser utilizada em atendimento à Portaria Interna nº 23/2020, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que determina às unidades prisionais a implantação do sistema para viabilizar o contato dos internos com os parentes.

Com a declaração da pandemia do novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a Seap suspendeu as visitas em todos os presídios da capital e do interior. Desde então, a UPH iniciou a operacionalização para implementar o projeto e garantir o direto aos 48 apenados da unidade.

Segundo o diretor da UPH, Rodrigo Oliveira, as ligações serão realizadas de segunda a sexta-feira. Cada interno poderá manter contato com o familiar uma vez na semana. Para receber as chamadas de vídeo, os familiares devem fazer um cadastro prévio na unidade prisional.

“Eles ficam muito felizes em poder falar e ver seus familiares. É uma ação importante para amenizar a dor de ficar longe da família”, avaliou.