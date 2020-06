Primeira-dama e ex-mulher de Bolsonaro se odeiam, diz colunista

Redação AM POST*

A Primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro e a ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro, Rogéria, que é mãe de três dos cinco filhos do mandatário (Eduardo, Flávio e Carlos), vivem em pé de guerra e já protagonizaram muitos barros em família. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias que afirma ter falado com pessoas próximas a família Bolsonaro.

De acordo com o jornalista, o motivo da eterna briga entre as duas é o fato de Rogéria usar o sobrenome do ex-marido sem oposição dele e Michelle não gostar. Além disso ele também afirma que os filhos de Bolsonaro não suportam a primeira-dama.

Além disso a nota destaca que Rogéria, ex-vereadora no Rio de Janeiro por dois mandatos seguidos, queria concorrer novamente a uma vaga nas eleições deste ano mas não teria recebido apoio dos filhos e de Bolsonaro.

Fontes próximas a família Bolsonaro disseram ao colunista que para resolver o impasse Rogéria viria como vice de Marcelo Crivella, que concorrerá à reeleição na Prefeitura do Rio, e Carlos disputará à vaga de vereador nas eleições deste ano. No entanto, Leo destaca que ainda não foi batido o martelo sobre o assunto.