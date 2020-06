Primeiros dias da reabertura gradual do comércio em Manaus são marcados por vendas fracas, diz CDL

Redação AM POST*

As vendas foram fracas nos dois primeiros dias de reabertura gradual do comércio em Manaus após quase dois meses de quarentena devido a pandemia do novo Coronavírus (covid-19), conforme informou a Câmara de Dirigente Lojistas de Manaus (CDL) nesta quarta-feira (3).

O comércio foi reaberto em Manaus na última segunda-feira (1º) e há muita circulação de pessoas nas ruas e centros comerciais desde então, no entanto, as aglomerações não representam sucesso nas vendas.

De acordo com o presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, as aglomerações correspondem mais a uma vontade das pessoas de saírem de casa após a suspensão do decreto nº 42.101 de 23 de março deste ano, que determinava o fechamento de lojas, estabelecimentos e centros comerciais como medida contra o novo coronavírus (Covid-19).

“Ontem (2) teve menos gente caminhando e as vendas foram um pouco melhores. Vamos esperar o terceiro dia para ver realmente o que está acontecendo. Mas, a vontade das pessoas saírem um pouco e estarem, principalmente, na área do comercio central foi muito grande”, explicou Ralph Assayag.

A reabertura do comércio acontece dias entes em que é celebrado o dia dos namorados no Brasil, no dia 12 de junho, porém, a expectativa, conforme o presidente da CDL Manaus, é que seja muito ruim pois apenas 40% das lojas estão abertas na capital.

VEJA CICLOS DE REABERTURA

1⁰ Ciclo – Em adição às atividades essenciais em funcionamento – Início em 01 de junho (grupos de risco não retornam)

• Igrejas e templos (30% de ocupação, com eventos de 1h30 de duração quando forem diários e intervalo mínimo de 5h entre um evento e outro; ou com duração máxima de 4h quando o evento for semanal)

• Lojas de artigos esportivos e bicicletas (venda e reparo)

• Lojas de artigos para casa

• Lojas de vestuário, acessórios e calçados

• Lojas de móveis e colchões

• Atendimento presencial, médico e odontológico, sujeito a agendamento prévio

• Joalherias e relojoarias

• Comércio de artigos médicos e ortopédicos

• Serviços de publicidade e afins

• Petshops

• Lojas de variedades

• Agências de turismo

• Concessionárias e revendas de veículos em geral

• Óticas

• Floriculturas

• Bancas de revista em logradouros públicos

2º Ciclo – Em adição às atividades em funcionamento – início previsto em 15 de junho (grupos de risco não retornam)

• Lojas de informática, comunicação, telefonia e materiais e equipamentos fotográficos

• Lojas de brinquedos

• Livrarias e Papelarias

• Lojas de departamentos e magazines

• Restaurantes, cafés, padarias e fast-food, para consumo no local

• Comércio de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

• Lojas de eletrodomésticos, áudio e vídeo

• Comércio de animais vivos

• Comércio de bijuterias e semi-joias

• Comércio especializado de instrumentos musicais e acessórios

• Comércio de equipamentos de escritório

• Escritórios Contábeis

• Escritórios de Imobiliárias, excetuados os stands de venda

• Assistência Técnica de eletrônicos, eletrodomésticos e demais itens

• Bancas de jornais e revistas em espaços internos

3º Ciclo – Em adição às atividades em funcionamento – início previsto em 29 de junho (grupos de risco não retornam, inicialmente por duas semanas)

• Lojas de artesanatos e souvenires

• Cabeleireiros, barbearias e outras atividades de tratamento de estética e beleza

• Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

• Academias e similares

• Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

• Comércio de objetos de arte

• Comércio de fogos de artifício e artigos pirotécnicos

• Comércio varejista de armas e munições

• Stands de vendas de imobiliárias

• Reabertura dos parques e espaços públicos e atrações turísticas

• Feiras do Produtor, organizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS)

4º Ciclo – Em adição às atividades em funcionamento – início previsto em 06 de julho (grupos de risco voltam às atividades, exceto se não permitido por ordem médica)

• Creches, escolas e universidades da rede privada

• Cinemas (lotação máxima de 50% da capacidade)

• Outras atividades não contempladas nos ciclos anteriores, EXCETO bares, casas de shows e eventos