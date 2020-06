Projeto de lei sobre fake news é retirado de pauta no Senado

Redação AM POST*

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-ES) pediu a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 2.630/2020, que trata das fake news porque relatório ainda não foi apresentado e, na sua avaliação, é “importante que todos tenham segurança quanto ao conteúdo”. A matéria seria votada nesta terça-feira (02/06). O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), comunicou o adiamento da discussão para a próxima semana.

“Considerando que o relatório não foi apresentado até o momento e que é importante que todos tenham segurança quanto ao seu conteúdo, solicitei a retirada de pauta do PL 2630”, escreveu no Twitter o senador, que é o autor da proposta junto com os deputados Felipe Rigoni (PSB) e Tabata Amaral (PDT).

“Reitero a urgência de que seja apreciado e votado pelo Senado, mas garantindo ampla publicidade e debate”, acrescentou o parlamentar.