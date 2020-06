Projeto que abre mercado de gás no AM será votado na Aleam nesta quarta-feira (3)

Redação AM POST

Deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM) poderão derrubar nesta quarta-feira (3), veto total do governador Wilson Lima (PSC) ao Projeto de Lei n° 153/2020, aprovado na casa no dia 8 de abril, que trata sobre a abertura do mercado de gás natural extraído no Estado, em benefício da população de Manaus e do interior. O PL foi apresentado pelo presidente da Casa, deputado Josué Neto (PRTB).

A sanção à proposta encerraria o monopólio da Companhia de Gás do Amazonas, a Cigás, que tem seu controle compartilhado entre o Estado e a Manausgás S/A, que pertence a Carlos Suarez, um dos fundadores da empreiteira OAS. Se for aprovado o PL serão mantidos os contratos atuais vigentes.

A aprovação do projeto garantirá mais transparência para as regras de distribuição e vai pluralizar a possibilidade de comercialização do insumo por outros agentes econômicos.

O projeto tem apoio do ministro da Economia, Paulo Guedes, que declarou a importância da nova regulamentação. Entidades nacionais e outros representantes do governo federal também se manifestaram favoravelmente a aprovação do projeto