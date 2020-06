PT Nacional tira Sinésio e decide colocar José Ricardo como pré-candidato a prefeitura de Manaus

Redação AM POST

Em reunião realizada na tarde desta segunda-feira (15), o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) escolheu o deputado federal José Ricardo para representar a sigla nas eleições deste ano, que escolherá o próximo prefeito de Manaus. O nome do pré-candidato foi definido por meio de reunião online.

Com 64 votos a favor e 16 para Sinésio Campos, a decisão do Diretório Nacional pelo nome de José Ricardo se deu pelo reconhecimento da sua atuação política em defesa do estado do Amazonas, como também na defesa dos direitos dos trabalhadores de todo Brasil, mas também pelos argumentos apresentados no recurso que foi para Nacional.

Deputado Federal mais votado pelo amazonas no último pleito, destacou-se na campanha para prefeito em 2016, ficando em empate técnico no terceiro lugar; e na eleição suplementar para governador em 2017, foi o segundo mais votado em Manaus. É apontado pelas pesquisas para as eleições de 2020 como o candidato do PT com maior envergadura de votos.

De acordo com o pré-candidato, a palavra de ordem agora é diálogo com setores de dentro e fora do partido para unirem forças, estratégias e alinhar programas para o desenvolvimento de Manaus, mas, principalmente, para área da saúde, que vem piorando nos últimos anos. “Vou continuar lutando como sempre estive pela cidade Manaus, que vem sendo muito maltratada por muitos governos. Por isso, é importante um plano de governo forte e construído juntamente com a sociedade e setores que querem ver uma cidade melhor”, destacou ele.