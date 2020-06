Quatro toneladas de peixe serão doadas à famílias carentes do Careiro Castanho cadastradas no Bolsa Família

Redação AM POST*

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) entregou nesta quarta-feira (17/06), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), de iniciativa do Governo Federal, 4.053 quilos de pescado do tipo tambaqui curumim a famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no programa Bolsa Família, no município de Careiro Castanho (distante 88 quilômetros de Manaus).

O secretário da pasta, Petrucio Magalhães Júnior, disse que o programa vai beneficiar uma grande quantidade de pessoas, além de ajudar os produtores com a garantia da compra da produção.

“O Agro não parou. Mesmo com a pandemia, através de programas como o PAA, mantivemos empregos e incentivamos a produção. Os piscicultores locais já receberam o pagamento pelos peixes e agora repassamos em forma de doação para estas famílias que tanto precisam”, disse Petrucio.

Petrucio informou ainda que o Governo do Amazonas tem dado prioridade à piscicultura, e as compras institucionais passam a ser um mercado garantido, sem atravessadores, para quem quer investir no setor.

Para a subsecretária de Assistência Social do município, Elisângela Mendes, o recebimento da doação chega em boa hora para as famílias. “As doações vão atender praticamente todas as famílias cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), e isso, para nós, é muito gratificante”, afirmou Elisângela.

O peixe foi fornecido por três piscicultores do Careiro Castanho, com um valor de recursos próximo a R$ 19.500,00, beneficiando 1.250 famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico).

Entre elas está a dona de casa, Lucilene Amorim, que relatou estar passando por dificuldades por conta da pandemia. “Eu perdi meu emprego durante a pandemia, e na minha casa sou eu e mais três pessoas. Eu agradeço a Deus e às pessoas que se empenharam nessa doação”, relatou Lucilene.

Esta é a primeira vez que o município recebe pescado doado pelo PAA. Conforme o coordenador estadual do programa, Tânis Castro, a ação passará a acontecer mais vezes, após a liberação de R$ 8,4 milhões para investimento no programa, o que significa o dobro do valor utilizado no último ano.

“Com a nova proposta, nós vamos ampliar a aquisição de pescado da pesca artesanal e da piscicultura, não só no Careiro Castanho, mas também para outros polos de produção, na Região Metropolitana, na calha do Solimões e Baixo Amazonas, onde tem esse tipo de pescado”, informou Tânis.

Despesca

A despesca dos peixes foi realizada pela Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa/Sepror) e foi realizada no dia anterior à entrega das doações, o que significa peixes novos e de qualidade na mesa dos beneficiados.

PAA

O Programa de Aquisição de Alimentos é um programa do Ministério da Cidadania, executado pelo Governo do Amazonas, por meio da Sepror, por meio do qual é realizada a compra especial de produtos da agricultura familiar na modalidade de Doação Simultânea, gerando emprego e renda para os produtores rurais, beneficiando pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social com frutas, verduras e peixe.