Recém-nascida abandonada em rodovia é levada para a Maternidade Moura Tapajóz

Redação AM POST

A Maternidade Moura Tapajóz, da Prefeitura de Manaus, recebeu, na manhã deste sábado, 20/6, um bebê recém-nascido, do sexo feminino, entregue por policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTRAN).

A criança foi encontrada abandonada, no quilômetro 2, da rodovia Manoel Urbano (AM-070), durante uma ronda de rotina.

A recém-nascida ainda estava com a placenta, suja e com picadas de inseto por todo o corpo, apresentando quadro de hipotermia – queda significativa e potencialmente perigosa na temperatura do corpo, cuja causa mais comum é a exposição prolongada ao frio.

Na maternidade, localizada na Compensa, zona Oeste, a criança foi submetida a avaliações médicas. Inicialmente, não há gravidade no quadro geral de saúde.

No registro de entrada consta como RN abandonado, mas os policiais militares deram o nome de Ana Vitória à menina.

O serviço social da unidade de saúde entraria em contato com o Conselho Tutelar da área, que posteriormente deve encaminhar o caso para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). O Juizado da Infância e Juventude também será acionado para apurar o caso.