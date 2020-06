Roberto Jefferson é despejado de suíte presidencial de hotel

Redação AM POST*

O Hotel Nacional em Brasília despejou na manhã desta quarta-feira (24/06) o presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e ex-deputado federal, Roberto Jefferson, da suíte presidencial do estabelecimento que ele ocupava há mais de uma década. A informação é do colunista, Caio Barbieri, do site Metrópoles.

De acordo com o colunista, Roberto Jefferson disse que os novos donos do empreendimento – o grupo hoteleiro Bittar – foram “gentis” e deixaram a mudança dele ocorrer até as 17h.

“Não vou para o Grand Bittar, não. Devo ir para um outro hotel, mas vou me resolver até o fim do dia”, disse o cacique petebista.

Além dele os outros hóspedes foram despejados do local porque o grupo hoteleiro Bittar empresa que venceu o leilão de um dos marcos históricos de Brasília em 2018 decidiu tomar posse do local.

“Após a saída de todos os hóspedes, o hotel será lacrado e passará por uma reforma”, explicou o advogado da empresa, Saulo Mesquita, que também lembrou que os atuais administradores do hotel apresentaram resistência em entregar o local.