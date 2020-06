Rodrigo Tobias fala que projeto `Anjos da Saúde` teve interferência de Carla Pollake

Redação AM POST

Durante depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde do Amazonas, a CPI da Saúde, nesta segunda-feira, 29, o nome de Carla Pollake voltou a ser destaque durante depoimento do ex-secretário da Susam, Rodrigo Tobias. O gestor revelou que o projeto Anjos da Saúde, que custou R$ 6 milhões aos cofres, teve interferência dela, passando por cima de indicações de pendências feitas pelo até então titular da pasta. O fato foi o estopim para a saída de Tobias, no dia 08 de abril, e o anúncio de Simone Papaiz para o cargo.

Em oitiva, o ex-secretário explicou que o Anjos da Saúde não foi um projeto desenvolvido pela Susam, mas sim pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades), e executado pela Secretaria de Estado do Amazonas, mesmo com a vontade contrária de Tobias. O gestor contou, ainda, que por muitas vezes houve interferências na pasta sem anuência dele e que isso o constrangia.

“Muitas das ações que foram desenvolvidas dentro da secretaria nesse período foram feitas sem a minha anuência. A senhora Carla Pollake pediu que o projeto fosse deferido por mim, mas por conta de várias pendências no processo, eu neguei a fazer a assinatura. Ela fez uma ligação e aí eu assinei depois que meu jurídico verificou se todas as pendências estavam quitadas”, disse Tobias.

Durante o depoimento, Rodrigo Tobias alegou não lembrar e não saber de muita coisa, principalmente quando se falava da parte técnica e financeira das ações. Doutor em Saúde Pública pela Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), o dentista afirmou que recebeu o direcionamento para ocupar a Secretaria do vice-governador Carlos Almeida, assim como o ex-secretário executivo da Susam, o advogado João Paulo Marques. Desta forma, Rodrigo disse que confiava em sua equipe na análise dos documentos.