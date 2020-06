Ruas de Manaus vão receber sinalização adesiva para preservar asfalto

Redação AM POST*

A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) adotou um novo tipo de sinalização de piso nas ruas de Manaus. É o adesivo termoplástico, solução econômica e pioneira na identificação da rede de distribuição de gás natural. O material possui vida útil estimada em dois anos e será aplicado em vias que receberam recapeamento asfáltico recente, sem danificá-lo.

Com quase 140 quilômetros de extensão, o gasoduto, que já atende a 14 usinas de geração de energia, 56 indústrias, 129 comércios e 3.018 residências, além de postos de combustível, é identificado pela população por meio de placas e tachões aplicados no solo. O adesivo termoplástico passou a ser adotado em razão das perdas provocadas pelos serviços de recapeamento onde há rede de gás natural canalizado.

De valor 10 vezes mais barato que o tachão tradicional quando instalado, o adesivo passou a ser implantado neste mês de junho em ruas do Conjunto Vieiralves, no bairro Parque Dez, e do bairro Adrianópolis. “O tachão tradicional requer uma intervenção pontual no asfalto, ao contrário do adesivo. Dessa forma, preservamos o asfalto novo e aplicamos um material de forma muito mais rápida, não permitindo que a rede fique sem sinalização”, destacou o gerente de operação e manutenção da Cigás, Ricardo Ciraulo.

A sinalização da rede de gás natural avança pelas ruas de Manaus conforme a rede é ampliada. Atualmente, são mais de 3.200 unidades consumidoras que aderiram ao combustível. Até 2024, a Cigás estima levar os benefícios do gás natural a mais de 17 mil clientes, de indústrias a unidades habitacionais em diferentes zonas de Manaus.

A população pode acompanhar a evolução do gasoduto no site da Companhia, no endereço www.cigas-am.com.br. Para dúvidas ou manifestações, a distribuidora atende pelo número telefônico 117.