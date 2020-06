“Salvou Queiroz da Covid-19, guardando-o em Atibaia”, diz Arthur Neto sobre Bolsonaro

Redação AM POST

O prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto (PSDB) ironizou em postagem no Twitter sobre a prisão de Fabrício Queiroz ocorrida em Atibaia (SP) num imóvel do advogado Frederick Wassef, que defende o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), no caso das rachadinhas, e também é advogado do presidente Jair Bolsonaro.

“Injustiça dizer que Bolsonaro boicota o isolamento social. Afinal, ele salvou Queiroz da Covid-19, guardando-o em Atibaia, na casa do seu advogado”, disparou o prefeito tucano.

Queiroz é ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e teve ordem de prisão foi expedida na quinta-feira (18) pela Justiça fluminense com a justificativa de que estaria dificultando a apuração sobre organização criminosa. Ele foi surpreendido enquanto dormia na casa de Atibaia logo no início da manhã por policiais do departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).