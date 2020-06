Sara Winter deve ser liberada de presídio nesta quarta-feira

Redação AM POST*

A ativista bolsonarista, Sara Winter, líder do grupo extremista 300 do Brasil, deve ser liberada da Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a Colmeia, ao fim da tarde de quarta-feira (24/6), onde está presa temporariamente desde 15 de junho, quando foi detida durante uma operação da Polícia Federal.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária avaliará se será necessário realizar reforço na segurança na unidade prisional.

A jovem é investigada por ataques, praticados de forma continuada, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.