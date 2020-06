Sara Winter sai de presídio com tornozeleira eletrônica

Redação AM POST*

A ativista, Sara Winter, deixou com tornozeleira eletrônica, na tarde desta quarta-feira (24/06), a Penitenciária Feminina, a Colmeia, no Distrito Federal, conforme confirmou o secretário de Administração Penitenciária do DF, Adval de Matos.

Ela estava presa há 10 dias por ameaçar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que determinou que ela use o equipamento de monitoramento eletrônico e não se aproxime do Congresso Nacional.

Sara foi detida em desdobramentos da Operação Lumus, que investiga atos antidemocráticos.Ela não poderá fazer ligações ou encontrar-se com dezenas de pessoas investigadas no Inquérito das Fake News que corre no Supremo.