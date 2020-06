Sikêra Jr. assina contrato de sete anos com a RedeTV!

O apresentador Sikêra Júnior firmou renovação contratual por mais 7 anos com a RedeTV!.

Ele foi a São Paulo/SP nesta última quinta-feira (25) para se encontrar com a mais alta cúpula da emissora.

Sikêra estava acompanhado de Dissica e Umberto Calderaro, proprietários da Rede Calderaro, dona da TV A Crítica, em Manaus/AM.

De acordo com o site Notícias da TV, a renovação de contrato foi suscitada por dois motivos: o primeiro é que Sikêra é o responsável pela maior audiência da emissora nos dias úteis.

O segundo fator diz respeito ao interesse da concorrência. O apresentador tem sido procurado por outras emissoras de TV para comandar um programa aos moldes do ‘Alerta Nacional’.

Em fevereiro deste ano, a equipe do Conexão Política foi até Manaus, capital do Amazonas, para uma entrevista exclusiva com Sikêra Júnior.

Fomos recebidos na sede da TV A Crítica, emissora local em que o apresentador de 52 anos trabalha desde o dia 23 de julho de 2019.

Sikêra convidou nossa equipe para acompanhar, de dentro do estúdio, a transmissão dos programas ‘Alerta Nacional’ e ‘Alerta Amazonas’.

Ao final da transmissão, ele concedeu uma entrevista exclusiva ao nosso portal.

Sem papas na língua, comentou sobre carreira, planos para o futuro e política.