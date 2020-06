Sikêra Jr. recebe o maior salário da RedeTV!

Redação AM POST

O apresentador do Alerta Nacional, Sikêra Jr, que firmou renovação contratual por mais 7 anos com a RedeTV! seria o mais bem pago da emissora com salário que pode chegar a R$ 500 mil, conforme informações do colunista Fefito.

O valor estaria acima do recebido pela apresentadora Luciana Gimenez, uma das principais atrações da emissora, que ganharia salário na casa dos R$ 400 mil.

Sikêra foi a São Paulo-SP na última última quinta-feira (25) para se encontrar com a mais alta cúpula da emissora, companhado de Dissica e Umberto Calderaro, proprietários da Rede Calderaro, dona da TV A Crítica, em Manaus/AM. Ele seguirá apresentado o Alerta Nacional direto da capital amazonense.