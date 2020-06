Sikêra Junior oferece recompensa para quem encontrar homem que agrediu o próprio filho de 2 anos em Manaus

Redação AM POST

O apresentador do Alerta Amazonas, Sikêra Júnior ofereceu uma recompensa de R$ 5 mil a quem encontrar o jovem Rodrigo Nogueira Fonseca, de 24 anos, que está foragido após ser denunciado por agredir o próprio filho de 2 anos e registrar em vídeo a humilhação contra a criança.

Sikêra Júnior ficou bastante alterado após exibição das imagens de agressão e teve que beber água para se acalmar. Ele prometeu que até domingo consegue encontrar o rapaz e fará com ele o mesmo que foi feito com a criança. “Ver uma cena dessa mexe comigo de uma forma que eu não sei como terminar o programa hoje”, disse o comunicador.

Nas imagens é possível ver Rodrigo xingando, dando tapas na criança e até o colocando para lavar a própria roupa. A filmagem teria sido feita pelo homem a fim de torturar a mãe do menino, de quem estaria separado.

No comando Alerta Nacional o apresentador fez uma cota ao vivo em que conseguiu R$3 mil e ligou no ar para o vice-presidente da Rede Calderaro de Comunicação (RCC), Dissica Calderaro, que ajudou com a quantia de mais R$2 mil adicionada ao montante.

“Cinco mil para quem achar esse vagabundo!”, exclamou Sikêra Júnior ao receber apoio do dono da TV A Crítica na cota.

Quem souber informações sobre Rodrigo Nogueira deve ligar para o número (92) 3656-8575, telefone da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), ou acionar o disque 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).