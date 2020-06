Simone Papaiz é encaminhada para o Centro de Detenção Provisória Feminino em Manaus

Redação AM POST

A titular da Secretaria de Saúde do Amazonas, Simone Papaiz, deu entrada no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF) por volta das 15h30, conforme informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Ela foi presa em Manaus nesta terça-feira (30) durante a Operação Sangria, que apura a atuação de uma organização criminosa instalada no governo do Amazonas com o objetivo de desviar recursos públicos destinados a atender as necessidades da pandemia de covid-19.

Também seguiram para a unidade prisional Luciane Zuffo Vargas de Andrade, dona da empresa Sonoar, e Alcineide Figueiredo Pinheiro, que é ex-gerente de compras da secretaria de saúde.

Foram levados para o Central de Recebimento e Triagem outros alvos da operação que também tiveram mandados de prisão temporária expedidos como: João Paulo Marques dos Santos, ex-secretário de saúde; Perseverando da Trindade Garcia Filho, ex-secretário executivo adjunto de saúde; Fábio José Antunes Passos, dono da FJAP Importadora; e o empresário Cristiano da Silva Cordeiro.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), teve celulares apreendidos pela Polícia Federal após mandados de busca e apreensão autorizados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além disso em um dos endereços do governador em Manaus foi encontrada a quantia de R$ 13,7 mil em uma gaveta.