Subprocuradora-geral diz que ilícitos investigados na compra de respiradores no AM foram comandados e orientados por Wilson Lima

Redação AM POST*

A subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo, comentou sobre envolvimento do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) em suposto esquema de fraude e desvio na compra de respiradores para ajudar no enfrentamento à Covid-19 no Estado. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumprem nesta terça-feira (30) mandados de busca e apreensão na deflagração da Operação Sangria.

“Os fatos ilícitos investigados têm sido praticados sob o comando e orientação do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, o qual detém o domínio completo e final não apenas dos atos relativos à aquisição de respiradores para enfrentamento da pandemia, mas também de todas as demais ações governamentais relacionadas à questão, no bojo das quais atos ilícitos têm sido praticados”, destaca Lindôra Araújo.

No requerimento das cautelares, a subprocuradora-geral sustenta que as investigações permitiram, até o momento, “evidenciar que se está diante da atuação de uma verdadeira organização criminosa que, instalada nas estruturas estatais do governo do estado do Amazonas, serve-se da situação de calamidade provocada pela pandemia de covid-19 para obter ganhos financeiros ilícitos, em prejuízo do erário e do atendimento adequado à saúde da população”.

Estão sendo apuradas suspeitas da prática de peculato, delitos da lei de licitações, organização criminosamente, lavagem de dinheiro, e crimes contra o sistema financeiro.