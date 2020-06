Supostos fraudadores de cotas raciais na Ufam são expostos na internet

Redação AM POST

Perfis no twitter, divulgaram supostos fraudadores de cotas raciais nas universidades públicas do Brasil, entre elas está a Universidade Federal do Amazonas (Ufam). As divulgações estão acontecendo devido ao movimento antirracista que tem tomado alguns países.

Fotos e dados dos alunos que teriam fraudado o sistema para conseguirem ser aprovados na Ufam foram divulgados e agora está sob investigação. Em nota, a universidade afirmou que está apurando as acusações e caso seja comprovada a fraude, o aluno terá a matrícula cancelada.

“Vale ressaltar que a universidade parte do pressuposto legal de validade da autodeclaração, quando o candidato assume toda a responsabilidade pela declaração prestada quando da inscrição no Processo Seletivo e no ato da Matrícula Institucional. Dessa forma, havendo incongruência na declaração, ele pode e terá sua matrícula cancelada. Por fim, reiteramos o compromisso da Universidade Federal do Amazonas com a legalidade e a moralidade e quaisquer denúncias devem ser formalizadas para que as medidas cabíveis sejam aplicadas”, diz um trecho da nota

Leia a nota na íntegra: