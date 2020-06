Susam entrega respiradores e capacita profissionais de saúde do interior para uso dos equipamentos

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) capacitou, nesta quarta-feira (10/06), profissionais de saúde de hospitais do interior enfermeiros, fisioterapeuta e médicos no manuseio de respiradores que estão sendo entregues pelo Governo do Estado aos municípios. São 35 equipamentos doados pelo programa “Todos Pela Saúde” e também pela própria Susam que estão sendo entregues em municípios do interior do Amazonas para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Na entrega dos respiradores, no auditório da Susam, os profissionais dos hospitais de Autazes, Itapiranga, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva passaram pela capacitação técnica.

A instalação dos equipamentos permite a montagem de leitos de Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), que são usados nos municípios para que aqueles pacientes que agravaram sejam estabilizados. Desde os primeiros casos de Covid-19 registrados no interior, o número de leitos de UCI com respirador aumentou 157%, saindo de 49 para 126.

Desde o início da pandemia, foram enviados 71 respiradores de aquisição da Susam e do Ministério da Saúde (MS) para o interior do Amazonas. O número de respiradores invasivos e não-invasivos subiu de 65 para 195, contando com os equipamentos também adquiridos pelos próprios municípios.

O secretário executivo de Atenção Especializada ao Interior da Susam, Cássio Espírito Santo, informou que a secretaria inicialmente estruturou com respiradores os hospitais dos municípios que são polos regionais de saúde. “Após completarmos 100% dos polos com leitos de UCI, agora é a vez dos subpolos e municípios que possuem maior número de casos epidemiológicos”, explicou.

Os municípios subpolos, como Borba, Carauari, Coari, Fonte Boa, Guajará, Maués e Santo Antônio do Içá, receberão dois respiradores cada. Alvarães, Anamã, Anori, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Careiro Castanho, Juruá, Novo Aripuanã, Nova Olinda do Norte, São Paulo de Olivença, Santa Izabel do Rio Negro, Tapauá, Tonantins, Urucará e Urucurituba receberão um respirador, cada.

Doações – O Programa “Todos Pela Saúde”, que conta com a participação da Fundação Itaú-Unibanco, Hospital Sírio Libanês e Sociedade Israelita Albert Einstein, realizou a doação de 26 respiradores para o interior. A Susam está entregando outros 10 equipamentos, sendo que um deles será para equipar mais uma ambulância usada no traslado de pacientes, que vem de UTI aérea do interior, entre o aeroporto e os hospitais da capital.