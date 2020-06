Susam recebe doação de 20 mil unidades de álcool gel da L’Oréal

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) recebeu a doação de aproximadamente 20 mil unidades de álcool gel da L’Oréal Brasil. Nesta terça-feira (09/06), a Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) distribuiu 400 unidades do produto para o Hospital de Combate à Covid-19 Nilton Lins, que é referência no tratamento do novo coronavírus. Ao todo, a Cema já distribuiu o material doado pela L’Oréal para 31 unidades de saúde.

O coordenador da Cema, Rafael Poloni, ressaltou que a L’Oréal e diversas outras empresas têm apoiado o combate à Covid-19 com doações que ajudam a suprir as demandas da área de saúde durante a pandemia.

“A gente recebeu um volume muito grande da empresa L’Oréal, 20 mil unidades de álcool 70º em gel, que já foram distribuídas para várias unidades e vão ser distribuídas para todas as unidades da capital e do interior do Amazonas pertencentes à Susam”, disse o coordenador.

A ação irá beneficiar os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus nos hospitais da rede da Susam. A entrega das 20 mil unidades de álcool em gel foi realizada pela L’Oréal na última quarta-feira (03/06), e o material vem sendo distribuído para as unidades de saúde da capital e interior.

Na Nilton Lins, o supervisor do hospital, tenente Amaury Trindade, falou sobre a importância da parceria com a sociedade no combate ao novo coronavírus. Na avaliação do supervisor, o empenho de empresas como a L’Oréal se somam aos esforços de todos os profissionais da rede de saúde.

“As empresas têm uma grande responsabilidade tanto com a sociedade quanto também com seus clientes, enfim, com todos os cidadãos. Então, somados a isso estão os nossos esforços aqui, e essa oferta desse material só vem a agregar e a somar com esses nossos esforços”, disse o tenente.

Outras doações – Além da doação para hospitais, a empresa informou que também está apoiando a organização Médicos Sem Fronteiras, com 500 unidades de álcool gel, e a população indígena do Amazonas, com a doação de 12 mil unidades de álcool gel, que será entregue por meio de uma parceria com a Operação Amazônia Nativa (Opan) e apoio da Fundação Nacional do Índio (Funai).

Ação solidária – De acordo com a L’Oréal, um plano de ação solidária foi lançado em abril para o combate à disseminação do coronavírus no país. A fábrica, localizada em São Paulo, iniciou a produção industrial de mais de 190 toneladas de álcool gel para doar a hospitais públicos e comunidades. Além da distribuição gratuita de álcool gel, a empresa também está doando outros produtos de higiene e cuidado pessoal. No total, são mais de 800 mil unidades de produtos doados.

Com o objetivo de unir forças em prol da saúde e da higiene em comunidades em situação de vulnerabilidade social, a empresa está doando álcool gel e outros produtos de higiene pessoal, como shampoos e condicionadores, para mais de 270 comunidades, incluindo populações quilombolas e indígenas da região Norte do país, e 160 hospitais.

Para saber como realizar doações para a Susam, basta acessar o site http://coronavirus.amazonas.am.gov.br/doacoes/, onde foi disponibilizada uma lista de itens necessários durante a pandemia, que podem ser doados pela sociedade.