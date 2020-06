Suspeita de envolvimento no assassinato do marido, Flordelis organiza culto em homenagem ao falecido

Redação AM POST

A deputada federal, Flordelis organiza nesta terça-feira (16), um culto em homenagem à memória do seu ex-marido, pastor Anderson do Carmo, que foi assassinado em 2019 e do qual ela é suspeita de ser autora. A reunião acontecerá na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

“Ele está morto, mas o legado dele permanece vivo!”, declarou Flordelis. Também haverá uma live especial, às 19h, no Facebook e no Instagram do vereador Misael, filho adotivo de Anderson e Flordelis.

A cantora e pastora é acusada por cinco filhos de participar da morte do marido e alguns de seus filhos já estão detidos para apurar mais detalhes nas investigações. O caso ainda não foi elucidado.