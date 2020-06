Suspeito de assaltar casa lotérica é preso no bairro Dom Pedro

Redação AM POST

Kleberson Silva e Silva, de 36 anos e Pablo Quisá Andrade, de 42 anos, foram presos na tarde desta quarta-feira (24), por crimes distintos em Manaus.

Segundo a polícia, Kleberson é acusado de ter assaltado há dois meses uma casa lotérica localizada no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital. Já o outro detido, Pablo, é acusado de estelionato.

Ambos foram detidos e levados ao 25ª Distrito Integrado de Polícia (DIP) e em seguida foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer o exame de corpo de delito.

Conforme Márcio André, titular da 25ª, uma equipe da polícia estava no bairro Gilberto Mestrinho para cumprir mandado de outra prisão, no caso do Pablo, e kleberson estava passando em uma motocicleta pela região e foi reconhecido e capturado pelos policiais.