Suspeito de assassinar PM se apresenta em delegacia de Manaus

Redação AM POST

Um homem, de identidade não revelada, suspeito de assassinar com 14 tiros, o sargento Manoel José Martins Lima, de 54 anos, na última quarta-feira (10), se apresentou juntamente com seu advogado, na tarde desta segunda-feira (15), no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), situado na Avenida Autaz Mirim, Cidade Nova V, zona Leste da capital.

Ele presta depoimento ao delegado Paulo Martins, titular da DEHS, e deverá explicar sobre as circunstâncias e motivação do crime.

O militar foi morto quando conduzia uma motocicleta com um ajudante de pedreiro na garupa e foi surpreendido por criminosos na Rua Arnoldo Carpinteiro Péres, bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. O ajudante levou um tiro no braço esquerdo e foi levado a uma unidade hospitalar da capital.

Outro homem que estava com o suspeito ainda está sendo procurado pela polícia.

As informações detalhadas serão repassadas ao término dos procedimentos cabíveis.