Suspeito de cometer assaltos é baleado após trocar tiros com a polícia na Zona Norte de Manaus

Redação AM POST

Um jovem, identificado como João Queiroz Braga, de 23 anos, suspeito de cometer assaltos na manhã desta segunda-feira (22), foi preso e baleado de raspão no tórax após disparar tiros contra uma viatura da Polícia Militar, na rua 11 com a rua 15 no bairro Mutirão, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), denúncias anônimas relataram que o meliante estaria assaltando no local. Após buscas de PMs da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) na região ele foi preso, mas antes trocou tiros com os policiais e acabou sendo atingido de raspão. Com ele foi apreendida uma pistola caseira calibre 20.

O infrator foi levado com urgência ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo, para passar por procedimentos cirúrgicos de reconstrução do peito. O estado de saúde dele está estável.

Após receber alta, ele foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis e está à disposição da justiça.