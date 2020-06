Suspeito de envolvimento em roubo de R$ 390 mil é preso em condomínio de luxo na Ponta Negra

Redação AM POST

Marcelo de Oliveira Cunha, vulgo “Catitu”, foi preso no sábado (6), em um condomínio de luxo no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. Ele é suspeito de envolvimento em um roubo de R$ 390 mil de um empresário, durante uma ‘saidinha de banco’ ocorrida no último dia 20, no município de Boa Vista (RR). Além disso, ele é suspeito de participar de outro crime.

Dois comparsas de Marcelo foram foram detido e revelaram o nome das pessoas envolvidas no roubo. Após as informações, uma investigação começou semanas atrás para capturá-lo. O acusado foi considerado foragido depois de não ser encontrado em nenhum dos endereços que a polícia tinha em mãos.

De acordo com a Polícia Civil, a companheira de Marcelo, que também é sua advogada, tentou ganhar tempo para facilitar sua fuga da capital e dizia que ele iria se entregar. A mulher começou a ser monitorada pela polícia e foi observado que ela sempre visitava um condomínio de luxo na Ponta Negra.

Quando o casal tentou deixar o local em um veículo, policiais conseguiram fazer a prisão. “Catitu” foi levado ao 19° Distrito Integrado de Polícia onde passou pelos procedimentos legais e depois foi transferido para Roraima, onde vai ser julgado.