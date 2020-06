Suspeito de estuprar jovem em escadão na Comunidade Vale do Sinai é preso após ser reconhecido em Manaus

Redação AM POST

Jhonata da Silva Caetano, de 18 anos, conhecido como “Pesadelo”, foi preso nessa quinta-feira (18), acusado de ter estuprado uma jovem no último domingo (14), em uma área de escadão na Comunidade Vale do Sinai. O suspeito foi capturado no Centro, na Zona Sul de Manaus.

Segundo relatos da vítima, ela foi surpreendida no escadão onde aconteceu o primeiro abuso, depois ele levou ela para um terreno baldio onde a estuprou novamente.

Moradores da área central da capital reconheceram o suspeito, devido repercussão do caso na imprensa local.

A vítima fez o reconhecimento do suspeito no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), e após passar por exame de corpo de delito no prédio do Instituto Médico Legal (IML), “Pesadelo” deve ser conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá ficar à disposição da Justiça.