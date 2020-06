Suspeito de matar milionário da mega-sena é encontrado morto com vários tiros

Redação AM POST

Um homem, identificado como Antônio Pedro dos Santos, de 30 anos, foi encontrado morto com vários tiros nesta segunda-feira (8), no município de Campos Sales (CE), na região do Cariri (a 485 km de Fortaleza). Ele era investigado pelo assassinato do milionário Miguel Ferreira de Oliveira, 50, ganhador de um prêmio de R$ 39 milhões na Mega-Sena em 2011.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, o homem foi apontado pela polícia como executor do crime e ele até ficou preso em maio de 2019.

Antônio Pedro foi encontrado ao lado de outro cadáver identificado como Israel Antonio Paz de Sousa, de 20 anos, e ambas estavam com vários tiros pelo corpo.

Até o momento não há informações sobre a motivação do crime nem quem seriam os autores. A Delegacia Municipal de Campos Sales irá investigar o duplo homicídio.