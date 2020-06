Suspeito de roubar e matar homem em Manaus é procurado pela polícia

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), representada pelo delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Thalison Luís da Silva Pinheiro, 33, conhecido como ‘Maninho’, principal suspeito do latrocínio de Micley da Silva Barbosa, que tinha 42 anos. O crime aconteceu por volta das 16h30, do dia 19 de setembro de 2019, em uma banca de vendas onde a vítima trabalhava, na rua Itaeté, bairro Tancredo Neves, zona leste da capital.

De acordo com a autoridade policial, na ocasião do delito, a vítima estava trabalhando quando foi abordada por dois indivíduos que o ameaçaram e subtraíram o seu aparelho celular. Durante a ação criminosa, a vítima reagiu e foi atingido por disparo de arma de fogo, efetuado por Thalison. Após o crime, eles empreenderam fuga do local.

“Após as investigações, conseguimos identificar Thalison como sendo o autor desse crime. Representei pelo pedido de prisão temporária em nome dele. A ordem judicial foi expedida no dia 17 de janeiro deste ano, pela juíza Lina Marie Cabral, da Central de Inquéritos”, disse Goes.

Disque-denúncia

O delegado destacou que quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro do homem, deve entrar em contato pelo número da Derfd: (92) 99962-2187 ou também pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu ele.