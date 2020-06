Titular da Susam visita Hospital Platão Araújo como parte do plano de retomada de atividades das unidades

Redação AM POST

Como parte do plano de retomada dos atendimentos das unidades de saúde da capital, a titular da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Simone Papaiz, iniciou na terça-feira (16/06) visitas aos hospitais que nos últimos meses estiveram voltados para o atendimento de pacientes de Covid-19, durante o período crítico da pandemia do novo coronavírus em Manaus. O primeiro local a ser visitado foi o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na zona leste da cidade.

Acompanhada do secretário executivo adjunto de Assistência Especializada à Capital, Thales Schincariol, e da nova diretora da unidade, Aída Tapajós, Simone Papaiz percorreu corredores, enfermarias, Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e setores administrativos, onde verificou as condições das instalações e discutiu medidas que devem ser adotadas para a melhoria do serviço oferecido pela unidade.

Com um total de 199 leitos adultos e pediátricos, o HPS Platão Araújo tinha até terça-feira nove pacientes de Covid-19 internados, que serão transferidos para as unidades de referência para o tratamento da doença, o Hospital Delphina Aziz e o Hospital de Combate ao Covid-19. De acordo com a secretária, com a redução no número de casos e internações, a rede de saúde da capital inicia uma nova fase de atuação.

“A ideia é que, a partir de agora, os pacientes com Covid-19 recebam um primeiro atendimento nessas unidades e, logo em seguida, já entrem no processo de transferência para os hospitais de referência. Vamos retomar os atendimentos de rotina dos hospitais que foram interrompidos por conta da pandemia”.

A secretária explicou que um plano de retomada dos serviços ambulatoriais, consultas, exames e cirurgias eletivas, realizados nos hospitais e policlínicas está sendo finalizado pela equipe técnica da Susam e deve ser apresentado nos próximos dias.

Reestruturação da rede – De acordo com Simone Papaiz, a ida ao Platão Araújo também faz parte do trabalho de reestruturação da rede de saúde estadual, que está sendo elaborado pela secretaria para dar mais eficiência e qualidade ao serviço oferecido pelo Governo do Amazonas.

“Queremos definir as potencialidades de cada unidade, com especialidades de acordo com a demanda e estrutura desses locais, estabelecendo novos fluxos de funcionamento, que tragam mais eficiência aos usuários”.

Ainda segundo a secretária, durante a visita foi possível constatar que o hospital tem uma boa estrutura. Ela determinou à nova direção que seja realizado um trabalho de manutenção e revitalização do prédio para a retomada das atividades paralisadas e a oferta de outros serviços