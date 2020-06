Toffoli cobra de Bolsonaro fim de “atitudes dúbias” e defende trégua e união no combate a covid-19

Reuters

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, afirmou nesta segunda-feira que “não é mais possível atitudes dúbias” por parte do presidente Jair Bolsonaro, destacando que isso “impressiona e assusta” a sociedade brasileira e a comunidade internacional.

Toffoli defendeu ainda uma trégua e união para combater a pandemia do novo coronavírus no país.

“É necessário uma trégua entre os Poderes. Não é mais possível —e aqui eu dialogo diretamente com os presidentes de Poderes, em especial com o presidente Jair Bolsonaro: não é mais possível atitudes dúbias”,

“Eu tenho certeza que o presidente Jair Bolsonaro, em todo o relacionamento harmonioso que tive e tenho com Sua Excelência, como tenho com seu governo, como tenho com o vice-presidente Hamilton Mourão”, continuou Toffoli. “Eles juraram defender a Constituição e são democratas. Chegaram ao poder pela democracia e pelo voto popular.”

“Merecem o nosso respeito, mas algumas atitudes têm trazido uma certa dubiedade e essa dubiedade impressiona e assusta a sociedade brasileira e hoje não mais só a sociedade brasileira, também a comunidade internacional das nações, também a economia internacional. Nós precisamos de paz institucional, precisamos de prudência, precisamos de ter união no combate à Covid e aos seus efeitos colaterais”, completou.

O pronunciamento de Toffoli, um dos mais contundentes desde a escalada do embate entre STF e o governo Bolsonaro, foi feito durante o lançamento do “Manifesto em defesa da Democracia e do Judiciário”, organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros. O encontro virtual contou com uma série de representantes de entidades da magistratura.